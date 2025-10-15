Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Процедура ограничена нашей страной». Минздрав сказал про особенности суррогатного материнства в Беларуси, сказав о числе его случаев

Минздрав сказал о числе случаев суррогатного материнства в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения Беларуси сделали заявление относительно практики суррогатного материнства в республике. Как подчеркнул начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Дмитрий Лазарь, слова которого приводит БелТА, к суррогатному материнству в здравоохранительном ведомстве Беларуси относятся достаточно осторожно.

— Потому что на данный момент это в том числе юридические проблемы, спорные вопросы о том, чей это ребенок — супружеской пары или матери, наследование, — отметил специалист.

Дмитрий Лазарь отдельно подчеркнул, что процедура суррогатного материнства «ограничена нашей страной». Это означает, что в Беларуси законодательно запрещено проводить соответствующую процедуру иностранным гражданам.

По словам специалиста, в Беларуси случаи суррогатного материнства являются единичными. Этот аспект обусловлен, кроме прочего, менталитетом белорусских женщин, у которых в приоритете — здоровье.

— Ребенка у нас мало кто может отдать, — отметил Лазарь.

Ранее мы писали о том, что легенда советской сцены Вячеслав Малежик рассказал, какую роль сыграла народная артистка СССР Алла Пугачева в том, что он в свое время ушел из ВИА «Веселые ребята» (тут про это).