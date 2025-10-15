«Процедура ограничена нашей страной». Минздрав сказал про особенности суррогатного материнства в Беларуси, сказав о числе его случаев

В Министерстве здравоохранения Беларуси сделали заявление относительно практики суррогатного материнства в республике. Как подчеркнул начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Дмитрий Лазарь, слова которого приводит БелТА, к суррогатному материнству в здравоохранительном ведомстве Беларуси относятся достаточно осторожно.
— Потому что на данный момент это в том числе юридические проблемы, спорные вопросы о том, чей это ребенок — супружеской пары или матери, наследование, — отметил специалист.
Дмитрий Лазарь отдельно подчеркнул, что процедура суррогатного материнства «ограничена нашей страной». Это означает, что в Беларуси законодательно запрещено проводить соответствующую процедуру иностранным гражданам.
По словам специалиста, в Беларуси случаи суррогатного материнства являются единичными. Этот аспект обусловлен, кроме прочего, менталитетом белорусских женщин, у которых в приоритете — здоровье.
— Ребенка у нас мало кто может отдать, — отметил Лазарь.
