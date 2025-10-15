В Думе предложили мазать электрички специальным составом для защиты от зацеперов

Депутаты фракции «Новые люди» в среду, 15 октября, предложили главе РЖД Олегу Белозерову использовать датчики движения, специальные покрытия и защитные сетки для борьбы с зацеперами, которые забираются на крыши поездов. Авторами инициативы стали депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Олег Леонов.
— Понимаем, что основной причиной происшествий является сознательное нарушение самими подростками-зацеперами норм безопасности, но считаем необходимым подчеркнуть, что ОАО «РЖД» обладает возможностями и обязанностью предпринять дополнительные превентивные меры, направленные на снижение числа жертв, — говорится в обращении.
Кроме того, парламентарии предложили проверить состояние ограждений и барьеров, проанализировать конструктивные особенности поездов и разработать «рекомендации по модернизации конструкций», которые минимизируют риск получения травм, передает ТАСС.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что московские подростки начали организовывать группы антизацеперов. Эти молодые активисты патрулируют железнодорожные платформы, пресекая случаи незаконного проезда снаружи поездов. По их словам, нарушители часто выбирают маршруты за пределами города, где помощники машинистов реже выходят проверять вагоны.