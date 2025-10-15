В Думе предложили мазать электрички специальным составом для защиты от зацеперов

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что московские подростки начали организовывать группы антизацеперов. Эти молодые активисты патрулируют железнодорожные платформы, пресекая случаи незаконного проезда снаружи поездов. По их словам, нарушители часто выбирают маршруты за пределами города, где помощники машинистов реже выходят проверять вагоны.