В Нижегородской области стартовал Славянский литературный форум

Международный Славянский литературный форум «Золотой витязь» стартовал в 16-й раз в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие проходит с 15 по 17 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В этом году организаторы получили 451 произведение из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Сербии, Сирии и Узбекистана. К участию в творческом конкурсе допущено 129 работ. Лучшие произведения выберут в семи номинациях: «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Литература для детского и юношеского возраста», «Литература по истории славянских народов», «Литературоведение» и «Художественный перевод». Победители получат статуэтки «Золотого витязя», высшей наградой фестиваля станет медаль имени А. С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу».
В ходе форума также запланированы круглые столы, показы фильмов, мероприятия с участием писателей. Например, 16 октября в центральной библиотеке имени Б. П. Корнилова в Семенове участники встретятся с писателем и журналистом Сергеем Михеенковым и главным редактором литературно-художественного и общественно-политического журнала «Дон» Виктором Петровым. В этот же день в центральной детской библиотеке имени А. П. Гайдара в Арзамасе пройдет встреча с поэтом и историком Александром Орловым и журналистом и пилотом 1-го класса Валерием Хайрюзовым.
Закрытие форума и церемония награждения лауреатов состоятся 17 октября в 17:00 в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В. И. Ленина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.