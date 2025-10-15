В Нижегородской области стартовал Славянский литературный форум

В ходе форума также запланированы круглые столы, показы фильмов, мероприятия с участием писателей. Например, 16 октября в центральной библиотеке имени Б. П. Корнилова в Семенове участники встретятся с писателем и журналистом Сергеем Михеенковым и главным редактором литературно-художественного и общественно-политического журнала «Дон» Виктором Петровым. В этот же день в центральной детской библиотеке имени А. П. Гайдара в Арзамасе пройдет встреча с поэтом и историком Александром Орловым и журналистом и пилотом 1-го класса Валерием Хайрюзовым.