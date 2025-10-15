Мать и дочь умерли в Бразилии, попробовав подаренный торт

В последнее время подобные инциденты в Бразилии стали происходить относительно часто. Около месяца назад стало известно, что в стране арестовали 59-летнюю Изабель Кардозу де Андраде, которую обвиняют в отравлении собственных внуков. Она угостила их пирогом к чаю. Вскоре после этого девочкам стало плохо: они начали жаловаться на тошноту и сильные боли в животе. У младшей внучки из носа потекла белая жидкость, и ее срочно доставили в больницу, однако спасти девочку не удалось. Старшую удалось спасти, но позже от угощения умерла еще и кошка.