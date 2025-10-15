Мать и дочь умерли в Бразилии, попробовав подаренный торт

В бразильском городе Сан-Паулу 52-летняя Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо скончались, попробовав торт, который им принес муж племянницы. Об этом сообщает Metro.
Ана Мария попробовала угощение и вскоре почувствовала себя плохо, после чего позвонила дочери, которая приехала к ней домой. Когда мать доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, Лариса также решила попробовать торт и вскоре почувствовала недомогание. Вскоре обе женщины скончались. Экспертиза выявила наличие пестицидов в их организме.
По данным следствия, племянница и ее муж могли совершить преступление из-за долгов, так как они регулярно занимали деньги у женщины. В телефонах подозреваемых были найдены поисковые запросы о токсичности чистящих средств и сердечных приступах, говорится в материале.
В последнее время подобные инциденты в Бразилии стали происходить относительно часто. Около месяца назад стало известно, что в стране арестовали 59-летнюю Изабель Кардозу де Андраде, которую обвиняют в отравлении собственных внуков. Она угостила их пирогом к чаю. Вскоре после этого девочкам стало плохо: они начали жаловаться на тошноту и сильные боли в животе. У младшей внучки из носа потекла белая жидкость, и ее срочно доставили в больницу, однако спасти девочку не удалось. Старшую удалось спасти, но позже от угощения умерла еще и кошка.
Летом в Бразилии 17-летняя Ана Луиза де Оливейра Невес также попробовала торт от неизвестного отправителя, и спустя день у нее остановилось сердце. Курьер привез торт на мотоцикле. Вместе с десертом находилась записка «Угощение для самой красивой девушки, которую я когда-либо видел».
В конце декабря на семейном праздничном ужине в Бразилии произошел еще один трагичный случай. Местная жительница по имени Зели приготовила торт к новогоднему столу — трое человек, попробовавшие десерт, скончались, а еще троих пришлось госпитализировать.