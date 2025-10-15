Путин поручил не останавливать развитие дорог

«Автотранспорт занимает у нас первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет. Этому, в частности, способствует высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, набранный в последние годы. Его, безусловно, важно сохранить», — сказал господин Путин на совещании с правительством (цитата по сайту Кремля).
Он отметил, что на бесперебойное транспортное сообщение полагаются миллионы российских граждан, от него зависит развитие торговых связей, логистики, туризма, промышленности, бизнеса и населенных пунктов. Его слова прозвучали в преддверии Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.