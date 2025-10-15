ФАС проведет анализ наценок на 29 категорий продовольственных товаров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания, соответствующие запросы направлены в 12 крупнейших торговых сетей. Об этом пишет пресс-служба регулятора.
«ФАС России запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с января по август 2025 года», — говорится в заявлении ФАС.
Сообщается, что в ходе проверки будет установлено, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные продукты. Так, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС будет принимать меры реагирования и пресекать нарушения.
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба выявила признаки установления монопольно высоких цен в аэропортах «Шереметьево» и «Сургут».