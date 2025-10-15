«Не очень-то завело»: Дана Борисова вышла замуж за 55-летнего актера

Телеведущая Дана Борисова вышла замуж за 55-летнего актера Владимира Тишко в рамках проекта «Свадьба вслепую». Участники телепрограммы должны встретиться у алтаря с завязанными глазами, не зная, кто оказался их парой.
Сама Борисова от вида новоиспеченного мужа оказалась не в восторге. Ее смутило спортивное телосложение артиста и то, что ему совсем не свойственны романтичные жесты.
— У Владимира никакого животика не наблюдается. И, как ни странно, это меня не очень-то в нем завело. И он был неромантичным мужчиной. Я его к концу проекта, конечно, воспитала, чтобы он мог хотя бы какой-то комплимент из себя выдавить, — передает слова телеведущий портал «Страсти».
Борисова среди прочего заявила, что выступает против отношений дочери Полины Аксеновой с Артуром Якобсоном, продюсера ее коллеги по телевидению Дмитрия Диброва. Звезда призналась, что считает этот роман попыткой дочки пропиариться.
Аксенова ранее рассказала, что у нее возник новый конфликт с матерью, в результате чего они перестали общаться. Она добавила, что пыталась помириться, но Борисова заявила, что не рассматривает этот вариант.