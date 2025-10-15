Актера Семена Трескунова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Актер Семен Трескунов* оштрафован на 50 тысяч рублей за непредставление отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Об этом сообщили РИА Новости в Тимирязевском районном суде Москвы.
В пресс-службе суда уточнили, что постановлением инстанции Трескунов* признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ — нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Согласно данным столичных судов, актер ранее уже привлекался к административной ответственности — в общей сложности четыре раза, в том числе за отсутствие маркировки «иноагент» в интернет-публикациях и неподачу отчетов.
Как отмечается, с учетом ранее вынесенных постановлений Трескунову* может грозить уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.