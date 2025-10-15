Актера Семена Трескунова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Как отмечается, с учетом ранее вынесенных постановлений Трескунову* может грозить уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.