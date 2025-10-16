В Калининграде прошла первая отправка призывников на Балтфлот

Первая команда из более чем 30 призывников, прошла все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор. Также новобранцы получили сим-карты, сообщает пресс-служба Балтфлота.
Срочников, призванных в береговые войска и на корабли, распределили по видам и родам войск, сфотографировали, выдали многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переодели в военную форму одежды.
В рамках осеннего призыва этого года из Калининградской области призовут на военную службу более 1000 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота.