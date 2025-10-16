Ричмонд
В Калининграде прошла первая отправка призывников на Балтфлот

Всего планируется призвать на службу более тысячи человек.

Первая команда из более чем 30 призывников, прошла все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор. Также новобранцы получили сим-карты, сообщает пресс-служба Балтфлота.

Срочников, призванных в береговые войска и на корабли, распределили по видам и родам войск, сфотографировали, выдали многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переодели в военную форму одежды.

В рамках осеннего призыва этого года из Калининградской области призовут на военную службу более 1000 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота.