Паспорт США выбыл из десятки сильнейших в мире

В рейтинге Henley Passport Index американский паспорт занимает 12-е место.

Источник: Аргументы и факты

Паспорт гражданина Соединённых Штатов больше не входит в первую десятку самых сильных в мире. Он опустился на 12-е место в рейтинге Henley Passport Index, составленном консалтинговой компанией Henley & Partners.

Формально американский паспорт делит 12-ю строчку с Малайзией. Граждане этих двух государств могут посещать 180 стран без визы или с визой по прибытии. Однако из-за того, что сразу несколько государств имеют одинаковый показатель, фактически США находятся лишь на 38-м месте в общем списке.

Для сравнения, обладатели лидера рейтинга, сингапурского паспорта, имеют безвизовый или упрощённый доступ к 193 странам.

Как отмечает Newsweek, ещё в июльском выпуске индекса США делили 10-е место с Исландией и Литвой, но с тех пор значительно потеряли позиции.

Ранее стало известно, что запрет Италии ездить гражданам РФ с шенгеном в другие страны оказался фейком.