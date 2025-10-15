Паспорт США выбыл из десятки сильнейших в мире

Паспорт гражданина Соединённых Штатов больше не входит в первую десятку самых сильных в мире. Он опустился на 12-е место в рейтинге Henley Passport Index, составленном консалтинговой компанией Henley & Partners.
Формально американский паспорт делит 12-ю строчку с Малайзией. Граждане этих двух государств могут посещать 180 стран без визы или с визой по прибытии. Однако из-за того, что сразу несколько государств имеют одинаковый показатель, фактически США находятся лишь на 38-м месте в общем списке.
Для сравнения, обладатели лидера рейтинга, сингапурского паспорта, имеют безвизовый или упрощённый доступ к 193 странам.
Как отмечает Newsweek, ещё в июльском выпуске индекса США делили 10-е место с Исландией и Литвой, но с тех пор значительно потеряли позиции.
