В Казани завершили строительство поликлиники № 20

Поликлинику № 20 построили на улице Умырзая в Казани по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Медучреждение расположено в жилом комплексе «Весна». Пятиэтажное здание общей площадью более 7 тыс. кв. м рассчитано на 400 посещений в смену. Там будут оказывать консультативно-диагностическую и лечебную помощь взрослому населению. Поликлиника оснащена новым современным медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем.
Всего в этом году в Татарстане запланировано построить 53 объекта здравоохранения, из них 38 — по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.