МАРТ приостановил работу двух магазинов в Бресте

Кроме того, в ходе выборочной проверки павильонов «Юлианна» (Тереховка Добрушского района) и «Молодежный» (Добруш) этого предприятия установлено предложение к реализации 21 наименования продовольственных и непродовольственных товаров с истекшими сроками годности на сумму более Br115. Причем на отдельные товары срок годности истек более года назад. В павильонах также не соблюдался перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговых объектах (например, отсутствовал лук репчатый, свекла свежая, масло растительное и др.). По требованию МАРТ изъята некачественная продукция, деятельность павильонов была приостановлена до устранения нарушений. Владелец оперативно исправил нарушения, и павильоны возобновили работу. -0-