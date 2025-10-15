МАРТ приостановил работу двух магазинов в Бресте

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу двух магазинов в Бресте по результатам внеплановой проверки ООО «Примипил». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
Основанием послужили выявленные грубые нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. В магазине «Обувь» в продаже отсутствовали все товарные позиции, предусмотренные перечнем товаров, обязательных к наличию для реализации в этом торговом объекте. А в магазине, где реализуется одежда, невыполнение обязательного перечня составляло 97,7%. Также установлены факты доведения до потребителей недостоверной информации о товарах.
Несмотря на двукратное выявление нарушений в этих магазинах специалистами МАРТ по Брестской области, меры по их устранению не были приняты. В связи с этим, а также учитывая нарушения законодательства о ценообразовании, проведена внеплановая проверка. Деятельность магазинов приостановлена на срок до двух недель для устранения выявленных нарушений.
Кроме того, в ходе выборочной проверки павильонов «Юлианна» (Тереховка Добрушского района) и «Молодежный» (Добруш) этого предприятия установлено предложение к реализации 21 наименования продовольственных и непродовольственных товаров с истекшими сроками годности на сумму более Br115. Причем на отдельные товары срок годности истек более года назад. В павильонах также не соблюдался перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговых объектах (например, отсутствовал лук репчатый, свекла свежая, масло растительное и др.). По требованию МАРТ изъята некачественная продукция, деятельность павильонов была приостановлена до устранения нарушений. Владелец оперативно исправил нарушения, и павильоны возобновили работу. -0-