Путин по видеосвязи открыл новые дорожные объекты в Татарстане и Карелии

Во время совещания с членами Правительства России президент страны Владимир Путин в среду, 15 октября, по видеосвязи открыл мостовой переход через реку Обь в районе Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе, новый участок трассы Р-239 Казань — Оренбург в Татарстане и участок автодороги А-215 в Карелии.

— Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой, комплексной работе — открываем ряд новых объектов дорожной инфраструктуры. Это участок автотрассы А-215 в Республике Карелия, обход села Сокуры в Республике Татарстан, а также южный обход Сургута с мостом через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Всех поздравляю с этими значимыми событиями, — подчеркнул глава государства.

Совещание кабинета министров прошло в преддверии Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, которые отмечают 26 октября, передает сайт Кремля.

16 июля Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению на отрезке скоростной трассы М-12 «Восток» между населенными пунктами Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области. Открытие этого участка дороги стало новым этапом выполнения поручения главы государства о продлении трассы Москва — Казань до Екатеринбурга.