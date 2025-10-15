Путин по видеосвязи открыл новые дорожные объекты в Татарстане и Карелии

— Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой, комплексной работе — открываем ряд новых объектов дорожной инфраструктуры. Это участок автотрассы А-215 в Республике Карелия, обход села Сокуры в Республике Татарстан, а также южный обход Сургута с мостом через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Всех поздравляю с этими значимыми событиями, — подчеркнул глава государства.