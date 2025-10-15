Волонтеры от мала до велика помогают приблизить Победу

14 октября в ГБУ СДЦ «Кентавр» прошел мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, которые потом будут переданы на передовую. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила мероприятие.
В спортивно-досуговом центре реализуется множество интересных проектов, открытых для бесплатного посещения москвичами. Один из них — плетение маскировочных сетей, организованный Молодежной палатой Бутырского района. В мастерской, устроенной активистами, у стены расположена большая стойка, где повешена сеть, над которой сейчас идет работа. Перед началом занятия ее раскладывают на столе, чтобы волонтерам, среди которых немало пожилых людей, не приходилось стоять во время работы. Размер полотна впечатляет: ткань накрывает площадь в 18 квадратных метров. Тут же из кладовой приносят коробки со всеми необходимыми материалами для плетения: шнурами и цветными лентами, которые будут на них наматывать. Как объяснили ребята из Молодежной палаты, очень важно, чтобы сеть не была однородного цвета, ведь так ее легче заметить. Волонтеры подходят к столу и начинают вплетать ленты, следуя определенному узору. Администратор досугового центра и организатор мастер-класса Ирина Филимонова объясняет схему плетения.
— Несколько сетей мы плели в очень сложной технике. Это занимало много времени, поэтому мы решили перейти к более простому варианту. Все начинается с того, что мы нарезаем ленты. У нас сейчас есть запас готовых, но в целом это тоже довольно трудоемкий процесс. Наши волонтеры намечают разметку, а потом аккуратно разрезают полотно на одинаковые по размеру кусочки, — объяснила Ирина.
Мастер-классы начали проводиться с 2022 года. С наступлением холодного сезона к плетению добавляется отливка окопных свечей. Для этого каждый волонтер приносит материалы, которые могут пригодиться. Все понимают — важен общий вклад.
— Многие наши волонтеры — это пожилые люди из «Московского долголетия» и ребята из Молодежной палаты. Есть даже случайные прохожие, заинтересовавшиеся деятельностью СДЦ, — отметила Филимонова.
На одну сеть уходит примерно три недели упорного труда волонтеров.
— Я прихожу сюда два раза в неделю и всегда рада принять участие в таком важном деле, как плетение сетей. Мы долго учились, иногда приходилось начинать все заново. Но желание помочь нашим бойцам на фронте очень помогает не опускать руки. И очень здорово, что нам помочь приходят люди самых разных возрастов, — рассказала «Вечерней Москве» волонтер Татьяна Тихомирова.
К команде однажды присоединилась женщина, у которой сын ушел на СВО. Она своими руками плела сеть, которую потом по военной почте отправили его подразделению. Позже он прислал волонтерам благодарность.
— Для этого мы и работаем. Всегда приятно знать, что наши труды принесли пользу, — добавила волонтер.
Интересно, что Ирина Филимонова уже два года на своей машине регулярно ездит в ДНР и ЛНР, доставляет адресную помощь в рамках благотворительного фонда «Гуманитарный проект “Покров”.
— Мы списываемся с теми, кто присылает заявки, и сразу беремся за дело, — заключила Филимонова. — Однажды я везла стиральную машину для многодетной семьи. Все прошло успешно. А сейчас мы готовимся к поездке на Новый год: будем поздравлять детей, вручать подарки и устроим им праздничную программу.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Михаил Голубков, председатель Молодежной палаты Бутырского района города Москвы:
— Состав принимающих участие в мастер-классах очень разнообразный. Среди них как ребята из Молодежной палаты, так и просто активная молодежь вместе с желающими сделать вклад в общее дело. Мне кажется, что любому гражданину нашей страны важно понимать, что он может помочь тем, кто сейчас защищает нашу Родину, даже таким делом, как плетение сетей и отливание свечей.