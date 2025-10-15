Волонтеры от мала до велика помогают приблизить Победу

В спортивно-досуговом центре реализуется множество интересных проектов, открытых для бесплатного посещения москвичами. Один из них — плетение маскировочных сетей, организованный Молодежной палатой Бутырского района. В мастерской, устроенной активистами, у стены расположена большая стойка, где повешена сеть, над которой сейчас идет работа. Перед началом занятия ее раскладывают на столе, чтобы волонтерам, среди которых немало пожилых людей, не приходилось стоять во время работы. Размер полотна впечатляет: ткань накрывает площадь в 18 квадратных метров. Тут же из кладовой приносят коробки со всеми необходимыми материалами для плетения: шнурами и цветными лентами, которые будут на них наматывать. Как объяснили ребята из Молодежной палаты, очень важно, чтобы сеть не была однородного цвета, ведь так ее легче заметить. Волонтеры подходят к столу и начинают вплетать ленты, следуя определенному узору. Администратор досугового центра и организатор мастер-класса Ирина Филимонова объясняет схему плетения.