Пригожин: номинация песни Валерии «Исцелю» на «Грэмми» — большое счастье

В беседе с «360» Иосиф Пригожин выразил удовлетворение тем, что упоминания в прессе связаны с музыкой, а не со скандалами. Продюсер добавил, что ему и Валерии безразлично на возможную негативную реакцию отдельных лиц, и отметил профессиональный уровень работы над песней.