Пригожин: номинация песни Валерии «Исцелю» на «Грэмми» — большое счастье

Песня певицы Валерии «Исцелю» была номинирована на престижную музыкальную премию «Грэмми». Об этом NEWS.ru рассказал музыкальный продюсер и супруг исполнительницы Иосиф Пригожин.
По его словам, номинация стала приятной неожиданностью для артистки.
«Этот альбом один из наших любимейших, и это последний альбом Валерии, на который мы сделали ставку», — сказал Пригожин.
Он отметил, что песня оказалась в лонглисте благодаря международной творческой группой во главе с их сыном. Продюсер подчеркнул, что сам факт попадания в лонглист уже является большим достижением и вызывает огромную радость, независимо от итогов голосования.
«Выиграем ли мы или нет, мне трудно сказать. Но все-таки песня на русском языке, сделана она суперкачественно, и сама номинация — это большое счастье», — сказал он.
В беседе с «360» Иосиф Пригожин выразил удовлетворение тем, что упоминания в прессе связаны с музыкой, а не со скандалами. Продюсер добавил, что ему и Валерии безразлично на возможную негативную реакцию отдельных лиц, и отметил профессиональный уровень работы над песней.
