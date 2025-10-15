Ричмонд
В Польше отказались от закупок оружия для Украины

Польша на данный момент не планирует участвовать в инициативе PURL (Список приоритетных требований Украины), которая подразумевает закупку американского оружия странами Североатлантического альянса (НАТО) с целью его передачи Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он назвал инициативу «серьезной» и подчеркнул, что вопрос о возможном участии Польши остается нерешенным.

— Польша пока не заявляла о своем участии в программе PURL, направленной на закупку американского оружия для Украины, — приводит его слова портал Business Insider.

Однако Косиняк-Камыш напомнил, что Польша участвует в других активностях по поддержке Киева.

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой несколько напряжены. Новый президент Польши Кароль Навроцкий начал борьбу с бандеровской идеологией. Так, в сентябре он внес в сейм законопроект, согласно которому в стране введут уголовную ответственность за ее распространение.

Еще 22 августа власти Польши приняли решение о депортации 18-летней украинки по имени Ангелина после того, как она продемонстрировала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Девушка рассказала, что местные правоохранители приехали за ней в 06:00, забрали, не дав собрать вещи, и депортировали на Украину.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил этот инцидент, произошедший 9 августа, подчеркнув, что гости Польши должны соблюдать ее законы и обычаи.

