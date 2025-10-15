Бывшего вице-премьера РФ Альфреда Коха внесли в реестр террористов

19 августа блогера Никиту Ефремова** задержали в столичном аэропорту Шереметьево после возвращения из Турции по подозрению в финансировании ФБК***. По данным журналистов, блогер спонсировал организацию неоднократно — он шесть раз перевел ей по тысяче рублей. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, суд в Москве запретил ему определенные действия.