Бывшего вице-премьера РФ Альфреда Коха внесли в реестр террористов

Росфинмониторинг внес бывшего заместителя председателя правительства России Альфреда Коха в список террористов и экстремистов. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Кох Альфред Рейнгольдович*, 28.02.1961 г. р., г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, — говорится в сообщении.
64-летний экс-чиновник на данный момент проживает в Германии, там он регулярно высказывает критику в адрес России. Также ранее он публично возложил цветы на могилу одного из лидеров украинских националистов — Степана Бандеры.
Также в этот день Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов российского публициста Игоря Эйдмана*, журналиста и политолога Александра Морозова*. Эйдман* был признан иностранным агентом 1 декабря 2023 года. Морозов* покинул Россию в 2013 году.
19 августа блогера Никиту Ефремова** задержали в столичном аэропорту Шереметьево после возвращения из Турции по подозрению в финансировании ФБК***. По данным журналистов, блогер спонсировал организацию неоднократно — он шесть раз перевел ей по тысяче рублей. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, суд в Москве запретил ему определенные действия.
*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами, внесены в перечень экстремистов и террористов.
**Внесен в перечень террористов и экстремистов.
***Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.