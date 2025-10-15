На улице Артековской в Москве началось строительство жилого комплекса

Строительство жилого комплекса площадью более 59 тыс. кв. м по программе реновации началось в Нагорном районе столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Новостройку возводят по адресу: улица Артековская, земельный участок 7/6, вместо расселенных домов № 7, корпус 5 и корпус 6, на той же улице, а также № 88 на Варшавском шоссе.
«На юге Москвы в районе Нагорном началось возведение шестисекционного жилого комплекса. Сейчас на объекте устанавливают шпунтовое ограждение. Новостройка рассчитана на 584 квартиры жилой площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. В шаговой доступности находится станция метро “Варшавская”. Также поблизости расположены школы и детский сад. В районе открыты медучреждения, спортивные секции и торговые центры», — рассказал Владислав Овчинский.
На придомовой территории проведут комплексное озеленение и благоустройство, установят освещение. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.
«Застройщик уже направил в комитет извещение о начале работ на земельном участке площадью более 1,1 гектара, после чего инспекторы составили программу выездных проверок. Они пройдут на всех этапах строительства. К надзорным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз для лабораторно-инструментальных исследований качества конструкций и применяемых материалов», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.