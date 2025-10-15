На улице Артековской в Москве началось строительство жилого комплекса

«На юге Москвы в районе Нагорном началось возведение шестисекционного жилого комплекса. Сейчас на объекте устанавливают шпунтовое ограждение. Новостройка рассчитана на 584 квартиры жилой площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. В шаговой доступности находится станция метро “Варшавская”. Также поблизости расположены школы и детский сад. В районе открыты медучреждения, спортивные секции и торговые центры», — рассказал Владислав Овчинский.