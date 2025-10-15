Бойцы благодарят артиста за творчество и поддержку

В репертуаре исполнителя более 400 песен, из них свыше ста он написал сам. Большинство композиций — патриотические. Они звучат в эфире известных радиостанций, а в последние годы все чаще и у линии боевого соприкосновения. Примечательно, что Дмитрий Нестеров даже стал автором проекта гимна Херсонской области. Его артист в конце сентября исполнил в сопровождении Ансамбля войсковой части 51087 «На скосе» на мероприятии, посвященном воссоединению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией.