Бойцы благодарят артиста за творчество и поддержку

15 октября российский певец, композитор, телеведущий Дмитрий Нестеров рассказал о гуманитарных поездках на новые территории.
Практически с самого начала проведения специальной военной операции Дмитрий Нестеров решил поддерживать бойцов, даря им свое творчество.
— Больше всего выездов было в Херсонскую область, где я дал почти полсотни концертов, — рассказал он в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — А один раз даже приезжали туда с симфоническим оркестром.
При этом Дмитрий Нестеров не раз попадал под обстрелы, рисковал своей жизнью — все для того, чтобы поддержать бойцов и порадовать их своим творчеством.
— Нынешняя поездка была организована Министерством обороны РФ, в течение двух недель я побывал в Донецкой и Луганской народных республиках, — рассказал он.
Выступления были организованы для пехотинцев и бойцов из батальонов беспилотных систем.
Участники специальной военной операции горячо благодарили Дмитрия Нестерова, который провел для них концерты. После них ребята даже вручали артисту копии флагов своих батальонов.
— Это очень почетно, особая честь получить такой подарок, которого удостаивается не каждый артист, — отметил Дмитрий Нестеров.
Со многими бойцами он до сих пор остается на связи.
— Переписываемся, в своих сообщениях я стараюсь поднять боевой дух ребят, а они в ответ просят прислать мои песни, отправляют их сослуживцам, близким, друзьям, — продолжил артист. — Можно сказать, что знакомство с героями складывается благодаря музыке, и творчество становится связующей нитью между фронтом и мирными территориями.
В репертуаре исполнителя более 400 песен, из них свыше ста он написал сам. Большинство композиций — патриотические. Они звучат в эфире известных радиостанций, а в последние годы все чаще и у линии боевого соприкосновения. Примечательно, что Дмитрий Нестеров даже стал автором проекта гимна Херсонской области. Его артист в конце сентября исполнил в сопровождении Ансамбля войсковой части 51087 «На скосе» на мероприятии, посвященном воссоединению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
— Приятно, что во время исполнения некоторые зрители встали, — отметил он.— Очень надеюсь, что в скором времени гимн Херсонской области примет комиссия и он станет официальным для региона.
Сейчас артист продолжает сотрудничество с Министерством обороны Российской Федерации. Он ездит на новые российские территории в составе агитационных бригад. И каждый раз радует публику проникновенными песнями, несмотря на тяжелые условия вокруг.
— Во время поездок чувствуешь на себе, что такое жить без элементарных удобств — той же воды, — рассказал Дмитрий Нестеров. — Еще острее понимаешь, как важно поддерживать бойцов.
Возвращаясь в Москву, артист продолжает свою добровольческую деятельность.
КСТАТИ.
Популярные эстрадные исполнители, актеры и актрисы сочли для себя невозможным остаться в стороне от нужд и забот участников спецоперации и жителей возвращенных регионов России. Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Ольга Кормухина, Гоша Куценко, Юлия Чичерина, Олег и Петр Лундстремы, пианистка Валентина Лисица, коллектив культбригады Москонцерта и многие другие приезжают, чтобы выступить перед бойцами.