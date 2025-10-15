«Мы давно мечтали о такой площадке для общения». Многодетные семьи о форуме в Полоцке

Красивый город, поражающие великолепием древние храмы, а главное — живое и насыщенное общение с единомышленниками на совершенно разные темы. Такие впечатления у участников третьего форума «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство», который прошел в Полоцке, оставило это масштабное мероприятие. Секретами крепких супружеских отношений, взаимной любви к детям, лайфхаками, как поддерживать домашний очаг, многодетные семьи поделились с корреспондентом БЕЛТА.
Иерей Александр Сыцевич из Пинска уже бывал раньше в Полоцке, а вот его супруга Анна древний город увидела впервые. «Очень мне понравился Полоцк, замечательный город. Очень радуют храмы, в которых никогда не была. Полоцкий женский монастырь произвел особое впечатление, это древнее намоленное место, заряжает очень сильно», — отметила матушка Анна. Ее супруг подчеркнул: как это важно, когда руководство страны уделяет внимание святыням белорусской земли, помогает восстанавливать или строить храмы и заботится о духовной сфере.
О масштабном форуме гости из Брестской области слышали до этого, оказаться в числе его участников для семьи священнослужителя стало особенной радостью.
«Мне кажется, что встреча многодетных семей, общение с нашим руководством Белорусской православной церкви, представителями государственной власти объединяет людей, дает правильное смысловое наполнение отношениям между мужчиной и женщиной. Здесь мы видим пример людей, которые умеют взращивать любовь, дарить ее детям, знают, как сохранить в ребенке индивидуальность, поддержать его. Встреча с людьми, которые прошли этот путь, получили такой опыт, наполняет нас. Делясь, мы становимся лучше, опытней», — отметил отец Александр, который вместе с женой растит семерых детей, и каждого из них любящие родители стараются воспитать в любви и заботе.
Представители Гродненской области Ольга и Александр Зеленевские также впервые участвуют в семейном форуме. У супругов три лапочки-дочки, все творческие, активные. Старшая Полина мечтает пойти по стопам отца и работать следователем, равно как и самая младшая Лиза. Средняя Ульяна хочет по примеру мамы, педагога-организатора, посвятить себя профессии учителя, только трудиться в начальных классах. «Очень важно говорить о семейных ценностях, потому что семья — это не один человек и даже не двое, это — все государство. Мы бы хотели своим примером показать, что многодетная семья — это здорово, не надо этого бояться», — отметила Ольга.
Масштабный форум, где собрались активные, креативные и инициативные семьи, действительно показывает, что многодетность становится в нашей республике трендом. «Такие мероприятия помогают повысить имидж многодетной семьи. Женщина иногда, движимая страхом, отказывается от своей роли, функции многодетной мамы. Здесь на форуме выступают многодетные мамочки — красивые, активные, занятые, благополучные. Вот с кого надо брать пример, и таких у нас становится все больше, это очень радует. Мы должны помнить, что у нас в стране нет гендерного неравенства, и женщина не выпадет из активной жизни, профессии, становясь мамой. Она может совмещать работу с материнством. Более того, сейчас создано большое количества вспомогательных площадок, которые поддержат мам, в том числе одиноких», — отметила заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин», председатель объединенной организации научно-практических центров системы здравоохранения БСЖ Инна Солдатенко. Она напомнила, что в Беларуси проводится конкурс красоты для многодетных мам, инициатором которого стала такая же многодетная мама Александра Никифорова. В этом состязании показывается, что белорусские женщины не только красивые, но и активные, успешные и реализованные.
На форуме много говорили и о роли отцов. Гости из Мозырского района Юлия и Денис Веракса поделились своей историей. «Мы очень активные, участвуем в разного рода конкурсах, мероприятиях как в нашем районе, так и в целом Гомельской области, например, “Властелин села”, “Семья года”. В 2024 году мы получили титул молодой семьи Союзного государства на конкурсе в Москве. У нас трое детей, стараемся вовлекать их в общественную жизнь — берем на патриотические митинги, посещаем места памяти. Мы стараемся привить детям любовь к Родине, чтобы они знали государственные символы, наши праздники», — рассказала многодетная мама.
Два сына четы Веракса — такие же активные, спортивные, творческие, а младшая доченька Алиса, как считает ее мама, будет моделью — девочка обожает наряжаться и вертеться перед зеркалом. Силы, энергию и мотивацию на участие в различных мероприятиях многодетные родители черпают в семье, видя счастливые улыбки детишек и получая от них эмоциональный отклик на то, что делают для них взрослые.
Денис Веракса — военнослужащий, он стоит на страже рубежей Беларуси. Для супруги он — главная опора в жизни. О своей роли в семье он отзывается по-мужски сдержанно. «В любой семье, даже не в многодетной, отец берет на себя функцию защитника, это очень важно. Полная семья — это правильно. Мама прививает детям любовь и ласку, поддерживает домашний очаг, а папа должен быть строгим и справедливым, стержнем, на котором все держится. Тогда будет гармония и польза для государства. Я считаю, что, создавая семью, нужно иметь цель — стать родителями, воспитать детей, вырастить их настоящими патриотами. Это скрепы семьи. И задача отца — не занижать роль мамы, важно быть всегда заодно», — выразил он свое мнение.
Юлия рассказала, что в их доме нет разделения на мужские и женские обязанности, оба супруга делают все наравне. Приготовить, помыть посуду, сделать уборку — эти вопросы не являются тем айсбергом быта, о который часто разбивается семейная лодка. Даже у детей есть свои обязанности, и все считают это нормой. «Я уверена, что мы стали по-настоящему полноценной семьей с появлением третьего ребенка. Хочется, чтобы в нашей стране трендом стало рождение в семье хотя бы троих детей, чтобы это было престижно. Это круто, и детям от этого лучше», — отметила опытная мама.
Все участники форума отозвались о нем только с положительной стороны. Полочанке Наталье Дайлиденок, которую в городе мало чем можно удивить (ведь все достопримечательности она посещала, и не раз), формат встречи очень понравился. «Это так здорово, мы обсудили столько тем, узнали много нового, завели друзей. Мы очень давно мечтали о такой площадке для взаимного общения с многодетными семьями, это дало нам мощный заряд, который, я думаю, вдохновит нашу семью на новые свершения», — поделилась она впечатлениями.
