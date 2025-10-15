«Мы давно мечтали о такой площадке для общения». Многодетные семьи о форуме в Полоцке

Масштабный форум, где собрались активные, креативные и инициативные семьи, действительно показывает, что многодетность становится в нашей республике трендом. «Такие мероприятия помогают повысить имидж многодетной семьи. Женщина иногда, движимая страхом, отказывается от своей роли, функции многодетной мамы. Здесь на форуме выступают многодетные мамочки — красивые, активные, занятые, благополучные. Вот с кого надо брать пример, и таких у нас становится все больше, это очень радует. Мы должны помнить, что у нас в стране нет гендерного неравенства, и женщина не выпадет из активной жизни, профессии, становясь мамой. Она может совмещать работу с материнством. Более того, сейчас создано большое количества вспомогательных площадок, которые поддержат мам, в том числе одиноких», — отметила заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин», председатель объединенной организации научно-практических центров системы здравоохранения БСЖ Инна Солдатенко. Она напомнила, что в Беларуси проводится конкурс красоты для многодетных мам, инициатором которого стала такая же многодетная мама Александра Никифорова. В этом состязании показывается, что белорусские женщины не только красивые, но и активные, успешные и реализованные.