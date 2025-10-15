Опрос: новые ограничения на продажу алкоголя

14 октября в Республике Алтай сообщили о планах ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Кроме того, планируется ввести ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов, также другие ограничения в сфере розничной продажи алкоголя.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой сокращения времени розничной торговли алкоголя. Сейчас на федеральном уровне продажа алкоголя разрешена с 8:00 до 23:00.
В рамках инициативы предлагается вернуть советский режим продажи алкоголя — с 11:00 до 19:00. Чтобы россияне успели адаптироваться, часы продажи предлагается сокращать постепенно — на один час в год. Например, с 9:00 до 22:00, в следующий год с 10:00 до 21:00 и так далее, пока продажа не будет ограничена интервалом с 11:00 до 19:00.
Также рассматривается возможность запрета на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, за исключением заведений общественного питания. Дополнительно Рыбальченко предлагает ограничить продажу спиртного в заведениях, где собираются преимущественно семьи с детьми.
По мнению сторонников инициативы, такие меры помогут сократить потребление алкоголя, снизить уровень смертности и уменьшить число отравлений и правонарушений, связанных с употреблением спиртного.