Врач Сережина: избыточная гигиена рук может привести к дерматиту

Специалист пояснила, что частое использование антисептиков и антибактериального мыла приводит к разрушению жирового слоя кожи, вызывая сухость и микротрещины. Это облегчает проникновение бактерий, вирусов и грибков в организм. Врач рекомендует мыть руки перед едой, после туалета и посещения общественных мест, но избегать чрезмерной обработки.