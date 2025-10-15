Врач Сережина: избыточная гигиена рук может привести к дерматиту

Чрезмерная гигиена рук может нанести вред коже, разрушить ее естественный защитный барьер и спровоцировать дерматит. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-эксперт Вера Сережина.
Специалист пояснила, что частое использование антисептиков и антибактериального мыла приводит к разрушению жирового слоя кожи, вызывая сухость и микротрещины. Это облегчает проникновение бактерий, вирусов и грибков в организм. Врач рекомендует мыть руки перед едой, после туалета и посещения общественных мест, но избегать чрезмерной обработки.
Для ежедневного ухода следует выбирать мягкое мыло с натуральными компонентами — жидкое с маслами какао или ромашки, либо твердое с эфирными маслами. После мытья полезно наносить защитный крем, а в общественных местах использовать тканевые перчатки как барьер от микробов.
При появлении шелушения и трещин Вера Сережина советует сделать ПЦР-тест на грибки-дерматофиты. По результатам анализа дерматолог сможет назначить специфическое лечение противогрибковыми препаратами.
