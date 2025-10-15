Ричмонд
В Енисейском пароходстве в Красноярске повысили производительность труда

Пилотной площадкой для внедрения улучшений выбрали судоремонтный цех.

Енисейское речное пароходство из Красноярска подвело итоги шести месяцев участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Пилотной площадкой для внедрения улучшений выбрали судоремонтный цех. Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) помогли провести анализ, который выявил проблемные места производственного потока. Среди них — длительные простои из-за транспортировки металла, нерациональное хранение материалов, поломки оборудования.

На предприятии сформировали рабочую группу, которая прошла обучение и внедрила инструменты бережливого производства. Специалисты РЦК организовали удобные рабочие места с помощью системы 5С, выровняли загрузку персонала, внедрили стандарты операционных процедур, сократили дистанцию и количество избыточных перемещений работников цеха. В результате время протекания процесса сократилось на 62%, запасы в потоке — на 64% и почти на 20% увеличилась выработка на одного специалиста.

Напомним, подать заявку на участие в федеральном проекте можно на сайте производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.