В Енисейском пароходстве в Красноярске повысили производительность труда

На предприятии сформировали рабочую группу, которая прошла обучение и внедрила инструменты бережливого производства. Специалисты РЦК организовали удобные рабочие места с помощью системы 5С, выровняли загрузку персонала, внедрили стандарты операционных процедур, сократили дистанцию и количество избыточных перемещений работников цеха. В результате время протекания процесса сократилось на 62%, запасы в потоке — на 64% и почти на 20% увеличилась выработка на одного специалиста.