Минздрав разработал проект программы гарантий бесплатной медпомощи

Минздрав РФ разработал проект постановления о программе госгарантий бесплатного оказания россиянам медпомощи на 2026-й, а также на плановый период 2027 и 2028 годов, пишет ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в программе расширяются возможности использования технологий искусственного интеллекта в рамках систем поддержки принятия врачебных решений в ходе проведения функциональных исследований.
Более того, для выявления генетических нарушений и хромосомных аномалий в норматив финансовых затрат добавили затраты на забор и направление материала для проведения предимплантационного генетического тестирования.
При этом впервые в программе на 2026−2028 годы установили нормативы объема медпомощи на дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Также определены нормативы объема медпомощи и финансовых затрат на вакцинацию для предупреждения пневмококковых инфекций у пожилых людей.
Ранее сообщалось, что Минздрав опроверг слухи об изменении порядка оформления больничных листов.