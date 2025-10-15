Ученые зафиксировали третью за день мощную вспышку на Солнце

Утром в той же группе пятен были зафиксированы две более мощные вспышки — M4.8 и M3.7. Первая из них была зафиксирована примерно в 07:00. Она является второй по силе за последние четыре месяца. Исследователи предполагали, что 15 октября вспышки впервые за четыре месяца достигнут уровня Х.