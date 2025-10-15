Ученые зафиксировали третью за день мощную вспышку на Солнце

В среду, 15 октября, в 17:10 по московскому времени в группе солнечных пятен 4246 (N22W50) произошла вспышка класса M1.2, продолжавшаяся 25 минут. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.
Это уже третья зарегистрированная за сутки вспышка класса M, который является предпоследним по мощности, передает ТАСС.
Утром в той же группе пятен были зафиксированы две более мощные вспышки — M4.8 и M3.7. Первая из них была зафиксирована примерно в 07:00. Она является второй по силе за последние четыре месяца. Исследователи предполагали, что 15 октября вспышки впервые за четыре месяца достигнут уровня Х.
В последнее время Солнце, несмотря на прогнозы ученых об «успокоении», снова проявляет активность. 4 октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что магнитная буря, продолжавшаяся в течение всей недели, завершилась. Она стала одной из самых продолжительных в рамках 25-го солнечного цикла: возмущение магнитного поля Земли сохранялось около четырех дней.
До конца недели, 19 октября, геомагнитная обстановка останется стабильной, отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии. Неделя обещает быть тихой для Земли, и магнитные бури не окажут значимого влияния на самочувствие людей и работу техники.