В Молдову пришло «бабье лето»: Ожидаются почти жаркие +17 градусов — синоптики о том, как долго такая погода продлится

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Молдову наконец заглянуло «бабье лето», пусть и ненадолго. В четверг, 16 октября, в Кишинёве ожидается по-осеннему мягкая и тёплая погода: днём воздух прогреется до +16 °C, ночью около +9 °C. Осадков не прогнозируется, а солнце время от времени будет пробиваться сквозь облака. Однако уже к выходным природа сменит настроение: в субботу ожидается дождь и похолодание до +13 °C, а в воскресенье столбики термометров опустятся до +9 °C. Начало следующей недели принесёт первые заморозки, так ночью с понедельника на вторник температура может опуститься до −1 °C. Зато 21 октября снова выглянет солнце, и днём воздух прогреется до +13 °C. Так что у жителей Молдовы есть ещё пару дней, чтобы насладиться последними тёплыми отблесками осени, прежде чем страна окончательно войдёт в прохладный, задумчивый октябрь.

Погода в Молдове.