Житель Новочеркасска потерял более миллиона рублей из-за телефонных мошенников

В Новочеркасске возбудили уголовное дело о мошенничестве на миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске 32-летний местный житель лишился более миллиона рублей. Потерпевший обратился в полицию после того, как осознал, что стал жертвой аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Как установили правоохранители, неизвестный позвонил мужчине, представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы «обезопасить» средства и «снизить кредитный потенциал», мошенник убедил дончанина взять онлайн-кредит в одном из банков, что тот и сделал.

Далее аферисты под предлогом необходимости перевода денег на «безопасные счета» убедили мужчину перевести им как полученные кредитные средства, так и свои собственные сбережения. Общая сумма переводов превысила один миллион рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело.

— Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, — сказано в сообщении.

