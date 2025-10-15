Путин: Черномырдин готовил чиновников к отопительному сезону крепким словом

«И его, молодого министра, учил тогдашний Председатель Правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин, как нужно проходить осенне-зимний максимум. Он Вам потом расскажет. Надо прислушаться, это были советы опытного руководителя», — сообщил Путин в ходе совещания с правительством.