Путин: Черномырдин готовил чиновников к отопительному сезону крепким словом

Президент России Владимир Путин напомнил, как Виктор Черномырдин, будучи премьер-министром страны, вёл подготовку чиновников к осенне-зимнему периоду.
Глава государства рассказал, что Сергей Кириенко в середине 1990-х был министром энергетики РФ.
«И его, молодого министра, учил тогдашний Председатель Правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин, как нужно проходить осенне-зимний максимум. Он Вам потом расскажет. Надо прислушаться, это были советы опытного руководителя», — сообщил Путин в ходе совещания с правительством.
Два года назад президент уже рассказывал как Черномырдин крепким словом вёл подготовку чиновников к отопительному сезону.
Ранее стало известно, что в Москве системы теплоснабжении былия переведены на зимний режим работы.