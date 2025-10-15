Ричмонд
Путин: Черномырдин готовил чиновников к отопительному сезону крепким словом

Глава государства привёл в пример работу Виктора Черномырдина по подготовке к зиме.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин напомнил, как Виктор Черномырдин, будучи премьер-министром страны, вёл подготовку чиновников к осенне-зимнему периоду.

Глава государства рассказал, что Сергей Кириенко в середине 1990-х был министром энергетики РФ.

«И его, молодого министра, учил тогдашний Председатель Правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин, как нужно проходить осенне-зимний максимум. Он Вам потом расскажет. Надо прислушаться, это были советы опытного руководителя», — сообщил Путин в ходе совещания с правительством.

Два года назад президент уже рассказывал как Черномырдин крепким словом вёл подготовку чиновников к отопительному сезону.

Ранее стало известно, что в Москве системы теплоснабжении былия переведены на зимний режим работы.

