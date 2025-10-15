Ричмонд
Самолет министра обороны США подал сигнал бедствия над Атлантикой

Самолет, на борту которого находился министр обороны США Пит Хегсет, подал сигнал бедствия во время полета над Атлантическим океаном. Об этом передает агентство Press TV.

Самолет, на борту которого находился министр обороны США Пит Хегсет, подал сигнал бедствия во время полета над Атлантическим океаном. Об этом передает агентство Press TV.