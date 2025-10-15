Самолет министра обороны США подал сигнал бедствия над Атлантикой

Срочная новость.
Самолет, на борту которого находился министр обороны США Пит Хегсет, подал сигнал бедствия во время полета над Атлантическим океаном. Об этом передает агентство Press TV.
