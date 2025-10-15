Ходит голым при детях, не может забыть русский: как живет Иван Дорн, отношение к СВО

Несмотря на то, что Дорн живет за границей и поддерживает Украину, он не перестал петь на русском языке. В 2025 году артист анонсировал выход нового альбома «Dorndom», который полностью записан на русском. Он объяснил, что не прекращал работать в этом направлении и не собирается отказываться от русского языка в творчестве. Кроме основного русскоязычного проекта, у певца есть еще один — полуанонимный, где он поет на разных языках и даже не всегда показывает свое лицо. Сам Дорн говорит, что сейчас за русский язык приходится оправдываться, но он не видит в этом ничего плохого для себя как для артиста.