Ходит голым при детях, не может забыть русский: как живет Иван Дорн, отношение к СВО

Дорн сейчас живет во Франции вместе с семьей.
Музыкант Иван Дорн в новом интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом на территории РФ) признался, что до сих пор ходит дома голым при детях, хотя жена просит его надевать хотя бы трусы в присутствии 10-летней дочери. Он отметил, что его сын также часто ходит по дому без одежды и в этом нет ничего такого.
Певец также рассказал, что не планирует возвращаться в Россию из-за 50-летнего запрета на въезд, ни на Украину — из-за риска мобилизации. При этом, находясь за границей, он продолжает выпускать песни на русском языке. Подробнее о том, как сейчас живет Дорн — в материале URA.RU.
Интервью Дудю: про привычку ходить голым, непринятие в России и смысл жизни.
Дорн заявил, что родился для того, чтобы провоцировать обществоФото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва».
В октябре 2025 года Иван Дорн дал интервью журналисту Юрию Дудю. Одной из самых обсуждаемых тем стала его семейная привычка — ходить дома голым при детях. Дорн рассказал, что жена просит его хотя бы надевать трусы при 10-летней дочери, и он старается это соблюдать, но с сыном иногда по-прежнему ходит без одежды. По мнению певца, в этом нет ничего страшного, а опасения общества преувеличены. Юрий Дудь резко раскритиковал такую привычку и назвал ее неприемлемой.
В интервью Дорн также ответил на вопрос о ненависти к нему как в России, так и на Украине. Он считает это для себя возможностью начать все заново и доказать, что способен добиться успеха в новых условиях. Кроме того, артист рассказал о своем понимании смысла жизни — по его словам, он родился для того, чтобы провоцировать общество, «считывать боли» людей и через музыку помогать им взглянуть на свои проблемы по-новому.
Где сейчас живет Иван Дорн и как устроена его жизнь.
Сейчас Иван Дорн с семьей живет во Франции. Вместе с ним находятся жена и двое детей. Музыкант активно выступает в разных странах Европы, дает концерты и занимается творчеством. Он заявил, что зарабатывает проведением корпоративов, выступлениями на фестивалях и получением роялти.
Жизнь за границей, по словам Дорна, позволяет ему не беспокоиться о деньгах и заниматься любимым делом. Певец отмечает, что он всегда остается украинским артистом, где бы ни находился, и поддерживает Украину, даже находясь вдали от родины.
Почему певец не возвращается в Россию и на Украину.
Дорну запрещен въезд в Россию в ближайшие 50 летФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
В Россию Иван Дорн возвращаться не планирует. Артист попал в список украинцев, которым запрещен въезд в РФ на ближайшие 50 лет. Также он говорит, что практически не общается с родственниками из России, а с некоторыми поддерживает только редкие контакты.
На Украину музыкант тоже не спешит возвращаться. По его словам, для мужчин от 18 до 60 лет существует риск мобилизации — их могут призвать на фронт. Дорн опасается, что если приедет на Украину, то обратно выехать уже не сможет. Поэтому он считает, что пока безопаснее оставаться за границей. Артист подчеркивает, что продолжает поддерживать Украину и учит своих детей украинскому языку.
Дорн продолжает петь на русском языке.
Несмотря на то, что Дорн живет за границей и поддерживает Украину, он не перестал петь на русском языке. В 2025 году артист анонсировал выход нового альбома «Dorndom», который полностью записан на русском. Он объяснил, что не прекращал работать в этом направлении и не собирается отказываться от русского языка в творчестве. Кроме основного русскоязычного проекта, у певца есть еще один — полуанонимный, где он поет на разных языках и даже не всегда показывает свое лицо. Сам Дорн говорит, что сейчас за русский язык приходится оправдываться, но он не видит в этом ничего плохого для себя как для артиста.
Краткая биография Ивана Дорна.
Дорн начал свою сольную карьеру в 2010 годуФото: Александра Игнатюк © URA.RU.
Иван Дорн родился 17 октября 1988 года в Челябинске. Когда ему было два года, семья переехала в украинский город Славутич, где его отец работал на Чернобыльской АЭС. В детстве Иван занимался музыкой и спортом: играл на фортепиано, участвовал в конкурсах, занимался парусным спортом, танцами, плаванием и даже шахматами. Впервые на сцену он вышел в шесть лет.
У Ивана есть младший брат Павел. Позже, по предложению матери, Иван сменил фамилию на Дорн. В школьные годы и после них он продолжал развиваться как музыкант, участвовал в музыкальных конкурсах и становился лауреатом различных премий.
В 2010 году Иван Дорн начал сольную карьеру, выпустив такие известные песни, как «Стыцамэн» и «Бигуди». В 2012 году он представил свой дебютный альбом Co'N'Dorn, тогда музыкант получил несколько престижных номинаций, включая «Прорыв года» премии Муз-ТВ. За годы карьеры Дорн выпустил несколько успешных альбомов, среди которых Randorn (2014) и записанный в Америке Open the Dorn (2017).
В 2021 году артист заявил о завершении музыкальной карьеры и переходе в актерскую профессию. Так он снялся в фильме «Петровы в гриппе». Известно, что с 2013 года Дорн женат на своей однокласснице Анастасии Новиковой, у пары двое детей.
*Юрий Дудь признан в России иноагентом.