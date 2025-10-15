В киевском метро снова случился коллапс после аварийного отключения света

В киевском метрополитене второй день подряд фиксируются серьезные перебои, сообщает украинское издание «Фокус».
По его данным, станции метро переполнены пассажирами, а в ряде районов города включены резервные генераторы из-за аварийных отключений электричества.
Накануне, 15 октября, в Киевской области и нескольких других регионах Украины были введены экстренные отключения света.
Днем ранее, 14 октября, в столице произошел частичный блэкаут, затронувший центральные районы города. На станциях «Крещатик» и «Арсенальная» отсутствовало электроснабжение, что привело к перебоям в движении поездов и частичному параличу метрополитена.
Позже Киевская городская администрация уточнила, что сбой был вызван аварией на одном из энергетических объектов столицы.