В киевском метро снова случился коллапс после аварийного отключения света

В киеве станции метро переполнены пассажирами.

Источник: Аргументы и факты

В киевском метрополитене второй день подряд фиксируются серьезные перебои, сообщает украинское издание «Фокус».

По его данным, станции метро переполнены пассажирами, а в ряде районов города включены резервные генераторы из-за аварийных отключений электричества.

Накануне, 15 октября, в Киевской области и нескольких других регионах Украины были введены экстренные отключения света.

Днем ранее, 14 октября, в столице произошел частичный блэкаут, затронувший центральные районы города. На станциях «Крещатик» и «Арсенальная» отсутствовало электроснабжение, что привело к перебоям в движении поездов и частичному параличу метрополитена.

Позже Киевская городская администрация уточнила, что сбой был вызван аварией на одном из энергетических объектов столицы.