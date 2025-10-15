Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

Президент России Владимир Путин в среду, 15 октября, подписал закон об усилении ответственности для иностранных агентов. Теперь их смогут привлечь к уголовной ответственности после одного административного наказания.
До принятия этого закона иностранных агентов привлекали к уголовной ответственности за уклонение от предоставления документов для включения в соответствующий реестр или нарушение порядка их деятельности после двукратного привлечения к административной ответственности. Норма распространяется и на тех иноагентов, которые ранее были судимы по статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».
Если иноагента ранее один раз привлекли к административному наказанию за нарушение этого закона, при повторном нарушении он либо получит штраф до 300 тысяч рублей или в размере своей заработной платы за период до двух лет, либо ему назначат обязательные работы до 480 часов, или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы на этот же срок, передает ТАСС.
С 1 сентября иностранным агентам запретили заниматься просветительской деятельностью, которая касается всех граждан, а не только несовершеннолетних. Кроме того, иноагентам теперь нельзя участвовать в управлении государственными корпорациями.