Будут ли снижаться цены на квартиры в Минске, рассказали в кадастровом агентстве

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном кадастровом агентстве рассказали, будут ли снижаться цены на квартиры в Минске, сообщает БЕЛТА.
За третий квартал этого года в Минске зарегистрировано 3,8 тыс. сделок купли-продажи квартир. В июле и августе совершено по 1,3 тыс. сделок, а сентябрь стал самым спокойным месяцем после января — 1067 сделок. Сентябрьское снижение активности может быть следствием увеличения ставок по популярным для массового покупателя кредитам в августе.
«Вслед за снижением количества сделок ожидалось замедление роста цен, которого в третьем квартале не произошло. Учитывая низкое количество сделок в сентябре, можно предположить, что четвертый квартал не будет активнее своих предшественников. Однако в начале октября один из главных банков страны объявил о снижении ставки на строительство или приобретение готовых квартир у застройщиков до конца октября, что вместе с ростом доходов населения и стабильностью национальной валюты может повысить покупательную способность и увеличить количество сделок на первичном рынке в четвертом квартале. Таким образом, в ближайшей перспективе снижения цен не ожидается. Даже если предположить, что максимальные значения цен уже достигнуты, рынок со свойственной ему инертностью будет находиться в состоянии плато до конца года», — пояснили в Национальном кадастровом агентстве.
На вторичном рынке средняя цена на однокомнатные квартиры достигла $2 тыс. за кв.м (+6% ко второму кварталу). Однокомнатные квартиры в 2025 году дорожают интенсивнее, чем двух- и трехкомнатные, — рост на $90−120 за кв.м в квартал. Двухкомнатные квартиры продавались в среднем за $1750 за кв.м (+5% ко второму кварталу), трехкомнатные — $1640 за кв.м (+6% ко второму кварталу).
На первичном рынке средние цены значительно колеблются от периода к периоду, что связано с низкой долей сделок с квартирами в новостройках, представленных в реестре цен, — 11% от общего количества (статистика представлена без учета квартир, приобретенных через участие в долевом строительстве). При этом средняя цена в каждом периоде может быть подвержена влиянию продаж квартир в конкретных домах или жилых комплексах, что приводит к искусственным скачкам цен, но не говорит о тенденциях на первичном рынке в целом.
Самой дорогой по общей цене и цене квадратного метра стала сделка с четырехкомнатной квартирой в новом жилом комплексе в центре Минска площадью около 121 кв.м: $770 тыс., или $6353 за кв.м. Наибольшее количество квартир продано за $60−80 тыс. (39% от общего количества), что сопоставимо с предыдущими кварталами. Доля сделок с ценой выше $100 тыс. увеличилась до 28%, что больше на 5 процентных пунктов ко второму кварталу. Покупатели стали чаще выбирать двухкомнатные и трехкомнатные квартиры вместо однокомнатных, которые остаются самыми быстрорастущими в цене. Больше всего квартир за июль — сентябрь продано в домах после 2020 года постройки — 25% от общего количества сделок (940 квартир). Цена каждой третьей проданной квартиры превысила $1,9 тыс. за кв.м.
Больше всего сделок в третьем квартале совершено в Октябрьском районе Минска — 730. В наименее активном по количеству сделок Партизанском районе совершена 151 сделка. В Октябрьском районе среднее значение цены преимущественно сформировано сделками с квартирами в новом жилом комплексе на месте старого аэропорта. Самый дорогой район Минска — Центральный, средняя цена за квадратный метр здесь увеличилась к первому кварталу на 5%.-0-