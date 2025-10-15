Будут ли снижаться цены на квартиры в Минске, рассказали в кадастровом агентстве

«Вслед за снижением количества сделок ожидалось замедление роста цен, которого в третьем квартале не произошло. Учитывая низкое количество сделок в сентябре, можно предположить, что четвертый квартал не будет активнее своих предшественников. Однако в начале октября один из главных банков страны объявил о снижении ставки на строительство или приобретение готовых квартир у застройщиков до конца октября, что вместе с ростом доходов населения и стабильностью национальной валюты может повысить покупательную способность и увеличить количество сделок на первичном рынке в четвертом квартале. Таким образом, в ближайшей перспективе снижения цен не ожидается. Даже если предположить, что максимальные значения цен уже достигнуты, рынок со свойственной ему инертностью будет находиться в состоянии плато до конца года», — пояснили в Национальном кадастровом агентстве.