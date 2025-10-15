Психолог Быстрова рассказала, как избежать осенней хандры

Спрос на услуги психологов в России вырос на 30% на фоне сезонного снижения настроения у населения. Об этом NEWS.ru рассказала психолог-консультант Анастасия Быстрова.
По словам эксперта, осенняя хандра является нормальным состоянием, связанным с адаптацией организма к новому времени года. Быстрова рекомендовала восстановить режим сна и бодрствования, совершать дневные прогулки и правильно питаться. Она также посоветовала чаще радовать себя простыми вещами, например, носить одежду любимых цветов или использовать дома приятные ароматы.
Психолог добавила, что избежать хандры помогает планирование и чувство контроля над ситуацией. Она предложила вести дневник задач, включая в планы встречи с друзьями и приятные мероприятия. Если самостоятельно не получается справиться с хандрой не получается, то стоит обратиться за профессиональной помощью, поскольку иногда одной консультации достаточно для изменения взгляда на ситуацию.
Ранее эксперт Евгения Торбичева заявила, что ИИ дает неправильные советы по психологической поддержке людей.