Психолог Быстрова рассказала, как избежать осенней хандры

Психолог добавила, что избежать хандры помогает планирование и чувство контроля над ситуацией. Она предложила вести дневник задач, включая в планы встречи с друзьями и приятные мероприятия. Если самостоятельно не получается справиться с хандрой не получается, то стоит обратиться за профессиональной помощью, поскольку иногда одной консультации достаточно для изменения взгляда на ситуацию.