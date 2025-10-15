Писториус: Германия выделит Украине 2 млрд евро для закупки вооружений

Германия выделит Украине 2 млрд евро для закупки американского оружия, в том числе в рамках инициативы PURL. Об этом заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус в среду, 15 октября.
«Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 миллиардов евро», — сообщил министр.
По словам Писториуса, данная сумма также включает в себя вклад Германии в пакет PURL, сумма которого составит 500 млн долларов. Инициатива направлена на удовлетворение «неотложных потребностей» Киева. В частности, средства на закупку средств противовоздушной обороны и систем Patriot, а также ракеты и боеприпасы.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении правительства Великобритании, что за последние шесть месяцев страна поставила на Украину более 85 тысяч военных дронов.