«Батя года» так торопился, что забыл сына посреди трассы в Воронежской области

Ранее во Львове произошёл инцидент, когда местный житель, поместив люльку с полуторамесячным мальчиком на крышу автомобиля, забыл о ребёнке, сел за руль и начал движение. Очевидцы обнаружили ребёнка на проезжей части и немедленно вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали у младенца травмы и ушибы.