Уиткофф прокомментировал сообщения об уходе с поста спецпосланника Трампа

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг информацию, появившуюся на сайте Middle East Eye, о том, что он якобы планирует вскоре уйти со своей должности. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.
— Эта публикация на 100 процентов является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть. Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху, — написал дипломат.
Уиткофф отметил, что «как никогда ранее» активно участвует в процессе мирного урегулирования и продолжает выполнять свои обязанности в администрации Трампа.
За работой Уиткоффа следит множество людей по всему миру. Он оказал значительное влияние на разрешение военного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также принимает непосредственное участие в переговорах Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу. В указанной статье со ссылкой на некие источники говорится, что Уиткофф может покинуть свой пост в ближайшем будущем, так как намерен сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Однако сказать, когда конкретно это может произойти, довольно сложно.
Уиткофф несколько раз приезжал в Россию и разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Одна из таких встреч длилась целых пять часов. Позже Трамп поделился подробностями этой беседы.