Уиткофф прокомментировал сообщения об уходе с поста спецпосланника Трампа

За работой Уиткоффа следит множество людей по всему миру. Он оказал значительное влияние на разрешение военного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также принимает непосредственное участие в переговорах Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу. В указанной статье со ссылкой на некие источники говорится, что Уиткофф может покинуть свой пост в ближайшем будущем, так как намерен сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Однако сказать, когда конкретно это может произойти, довольно сложно.