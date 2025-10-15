Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф прокомментировал сообщения об уходе с поста спецпосланника Трампа

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг информацию, появившуюся на сайте Middle East Eye, о том, что он якобы планирует вскоре уйти со своей должности. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг информацию, появившуюся на сайте Middle East Eye, о том, что он якобы планирует вскоре уйти со своей должности. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.

— Эта публикация на 100 процентов является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть. Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху, — написал дипломат.

Уиткофф отметил, что «как никогда ранее» активно участвует в процессе мирного урегулирования и продолжает выполнять свои обязанности в администрации Трампа.

За работой Уиткоффа следит множество людей по всему миру. Он оказал значительное влияние на разрешение военного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также принимает непосредственное участие в переговорах Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу. В указанной статье со ссылкой на некие источники говорится, что Уиткофф может покинуть свой пост в ближайшем будущем, так как намерен сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Однако сказать, когда конкретно это может произойти, довольно сложно.

Уиткофф несколько раз приезжал в Россию и разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Одна из таких встреч длилась целых пять часов. Позже Трамп поделился подробностями этой беседы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше