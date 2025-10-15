Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения от России

Футбольная сборная Боливии посетила ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка» после завершения товарищеской встречи с российской национальной командой. Об этом сообщает telegram-канал «Матч Премьер».

Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения от России.

Футбольная сборная Боливии посетила ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка» после завершения товарищеской встречи с российской национальной командой. Об этом сообщает telegram-канал «Матч Премьер».

«Наш SMM-менеджер только что встретил сборную Боливии в “маке”. Ребята чиллят», — говорится в сообщении telegram-канала.

Встреча между сборными России и Боливии прошла 14 октября на московском стадионе «ВТБ Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. Тренер российской команды Валерий Карпин прокомментировал итоги матча, отметив, что в целом доволен выступлением своих подопечных.