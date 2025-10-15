Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения от России

Встреча между сборными России и Боливии прошла 14 октября на московском стадионе «ВТБ Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. Тренер российской команды Валерий Карпин прокомментировал итоги матча, отметив, что в целом доволен выступлением своих подопечных.