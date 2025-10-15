Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воропаев объяснил, что грозит россиянам, передающим управление авто детям

Родителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Передача управления автомобилем несовершеннолетнему ребенку влечет за собой административную ответственность для родителя. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, родителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ. Одновременно с этим на самого несовершеннолетнего может быть наложен штраф от 5 до 15 тысяч рублей за управление транспортным средством без прав.

Воропаев добавил, что родителей также могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В таком случае штраф составит от 100 до 500 рублей.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский предложил увеличить штраф за переход дороги в неположенном месте.