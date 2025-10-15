Воропаев объяснил, что грозит россиянам, передающим управление авто детям

Передача управления автомобилем несовершеннолетнему ребенку влечет за собой административную ответственность для родителя. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
По его словам, родителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ. Одновременно с этим на самого несовершеннолетнего может быть наложен штраф от 5 до 15 тысяч рублей за управление транспортным средством без прав.
Воропаев добавил, что родителей также могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В таком случае штраф составит от 100 до 500 рублей.
Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский предложил увеличить штраф за переход дороги в неположенном месте.