Эксперт Лялина назвала вредные для здоровья свойства борща

Эксперт также предупредила об опасности нитратов из недостаточно проваренных овощей, которые особенно вредны при сердечно-сосудистых заболеваниях. Нитраты могут способствовать образованию метгемоглобина, ухудшающего снабжение тканей кислородом, что опасно при нарушениях кроветворения. Борщ со щавелем запрещен при подагре, а соленые добавки повышают кислотность и содержание соли.