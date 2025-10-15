Эксперт Лялина назвала вредные для здоровья свойства борща

Традиционный борщ может представлять опасность для людей с определенными хроническими заболеваниями, несмотря на наличие в нем витаминов и клетчатки. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
По словам биолога, наваристые борщи противопоказаны при проблемах с ЖКТ, подагре, лишнем весе и сердечно-сосудистых заболеваниях. Особую опасность представляют бульоны на костях, где накапливаются пурины, преобразующиеся в мочевую кислоту.
Лялина уточнила, что при длительной варке мяса возможен выход тяжелых металлов и токсических веществ. Жирные мясные бульоны вредны при сосудистых болезнях и панкреатите, а использование зажарки на большом количестве масла может вызывать изжогу и добавлять лишние калории.
Эксперт также предупредила об опасности нитратов из недостаточно проваренных овощей, которые особенно вредны при сердечно-сосудистых заболеваниях. Нитраты могут способствовать образованию метгемоглобина, ухудшающего снабжение тканей кислородом, что опасно при нарушениях кроветворения. Борщ со щавелем запрещен при подагре, а соленые добавки повышают кислотность и содержание соли.
Ранее ученые заявили, что употребление супа в пищу связано с риском ранней смерти.