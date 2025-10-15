Рютте: Более половины стран НАТО готовы закупить у США оружие для Украины

Свыше половины, около 16−17, стран НАТО готовы закупать оружие у США для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List. Об этом в среду, 15 октября, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на встрече с главами Министерств обороны государств блока.
— Есть виды вооружений, которые могут предоставить только США, и им нет альтернативы. Шесть стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже более половины государств готовы присоединиться к ней, — передает слова генсека альянса официальный сайт НАТО.
Глава Министерства войны США Пит Хегсет в тот же день, заявил о том, что Украина через закупки странами Европы получит от Америки «огневую мощь». Шеф Пентагона отметил, что взятые на себя европейцами «обязательства» вскоре превратятся в «возможности» для украинцев.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет «Томагавк» Украине с коллегой из России Владимиром Путиным. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».