Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф опроверг сообщения о скорой отставке с поста спецпосланника Трампа

Стив Уиткофф заявил, что продолжит работать в администрации США и над процессом урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф опроверг сообщения о том, что в скором времени он якобы покинет свой пост в администрации Белого дома.

«Эта публикация на 100% является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть», — написал Уиткофф в личном аккаунте в социальной сети.

По словам Уиткоффа, он как никогда раньше вовлечен в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине и продолжает работать в администрации США.

Так спецпосланник Трампа прокомментировал информацию, опубликованную в материале портала Middle East Eye. Согласно источнику, политик в скором времени якобы может покинуть пост и сосредоточится на развитии своего бизнеса.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле оценили работу спецпосланника США Стива Уиткоффа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политика эффективным и выразил надежду на его дальнейшее способствование урегулированию украинского вопроса.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше