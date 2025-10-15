Уиткофф опроверг сообщения о скорой отставке с поста спецпосланника Трампа

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф опроверг сообщения о том, что в скором времени он якобы покинет свой пост в администрации Белого дома.
«Эта публикация на 100% является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть», — написал Уиткофф в личном аккаунте в социальной сети.
По словам Уиткоффа, он как никогда раньше вовлечен в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине и продолжает работать в администрации США.
Так спецпосланник Трампа прокомментировал информацию, опубликованную в материале портала Middle East Eye. Согласно источнику, политик в скором времени якобы может покинуть пост и сосредоточится на развитии своего бизнеса.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле оценили работу спецпосланника США Стива Уиткоффа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политика эффективным и выразил надежду на его дальнейшее способствование урегулированию украинского вопроса.