Цивилев: Импортные пошлины на нефтепродукты обнулили до середины 2026 года

13 мая президент России Владимир Путин одобрил новые меры поддержки угольной отрасли, которые включают финансовое оздоровление предприятий и снижение транспортных расходов. В зоне риска находятся 30 предприятий с добычей около 30 миллионов тонн угля в год, из-за чего предложили использовать инструменты реструктуризации и санации, отсрочить налоги и страховые взносы, а также переобучить работников.