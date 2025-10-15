Цивилев: Импортные пошлины на нефтепродукты обнулили до середины 2026 года

Правительство России приняло решение обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года в рамках комплекса мер по стабилизации рынка топлива в страны. Об этом в среду, 15 октября, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.
— Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива. Обеспечена работа с партнерами в поставке бензина на российский рынок, — подчеркнул министр.
Он добавил, что еще одной мерой стало использование потенциала ранее накопленных запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Правительство России приняло решение перенести плановые ремонты этих заводов на более поздние сроки, передает ТАСС.
