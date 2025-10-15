РБК: Совет судей принял отставку Момотова

Момотов возглавлял Совет с 2016 года и был переизбран в 2022, он подал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября, после чего его имя исчезло с официального сайта организации. 14 октября Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 95 объектов недвижимости, включая сеть бизнес-отелей Marton в нескольких регионах, с обвинениями в использовании судейского статуса для прикрытия деятельности, связанной с проституцией и криминалитетом.