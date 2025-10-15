Самолет с главой Пентагона Хегсетом подал сигнал бедствия

Самолет с главой Министерства войны США Питом Хегсетом на борту экстренно приземлился в Великобритании после того, как подал сигнал бедствия над Атлантикой. Об этом в среду, 15 октября, сообщил американский политик и ветеран армии Шон Парнелл на своей странице в социальной сети X.