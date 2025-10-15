Ричмонд
Самолет с главой Пентагона Хегсетом подал сигнал бедствия

Самолет с главой Министерства войны США Питом Хегсетом на борту экстренно приземлился в Великобритании после того, как подал сигнал бедствия над Атлантикой. Об этом в среду, 15 октября, сообщил американский политик и ветеран армии Шон Парнелл на своей странице в социальной сети X.

Инцидент произошел из-за трещины в лобовом стекле судна. Шеф Пентагона возвращался в США после встречи с главами Министерств обороны стран НАТО, которая проходила в Брюсселе. Аварийная посадка прошла успешно с соблюдением всех процедур.

— На обратном пути в США со встречи министров обороны НАТО самолет министра обороны Хегсета совершил незапланированную посадку в Соединенном Королевстве из-за трещины в лобовом стекле, — написал Парнелл.

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания 18 сентября были вынуждены пересесть на другой вертолет по дороге в аэропорт Станстед в Лондоне из-за незначительной «гидравлической проблемы». Перед этим их воздушное судно совершило экстренную посадку.

Самолет Boeing 747, на котором Трамп летел в Великобританию, едва не столкнулся с пассажирским бортом перевозчика Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком.

