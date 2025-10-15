Соседов не смолчал о номинации Валерии на главную музыкальную премию мира

Критик добавил, что попадание Валерии в шорт-лист «Грэмми» — это не только личное достижение певицы, но и повод для национальной гордости. По его мнению, такой шаг со стороны американских организаторов свидетельствует о росте интереса к российской культуре на международной арене. Соседов также отметил, что если Валерия получит награду, это станет важным сигналом для отечественных исполнителей, подтверждающим возможность признания их творчества за рубежом.