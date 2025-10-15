Соседов не смолчал о номинации Валерии на главную музыкальную премию мира

Соседов назвал номинацию Валерии значимым культурным достижением для России.
Номинация певицы Валерии на престижную музыкальную премию «Грэмми» может стать значимым культурным достижением для России. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Соседов.
«Я безумно рад за нее и надеюсь, что “Грэмми” все же достанется ей», — приводит слова Соседова «Постньюс». Он подчеркнул, что Валерия как никто другой заслуживает этой награды.
Критик добавил, что попадание Валерии в шорт-лист «Грэмми» — это не только личное достижение певицы, но и повод для национальной гордости. По его мнению, такой шаг со стороны американских организаторов свидетельствует о росте интереса к российской культуре на международной арене. Соседов также отметил, что если Валерия получит награду, это станет важным сигналом для отечественных исполнителей, подтверждающим возможность признания их творчества за рубежом.
Ранее Валерия с песней «Исцелю» вошла в список номинантов на премию «Грэмми» сразу в трех категориях благодаря сотрудничеству с саунд-продюсером Энди Платоном. Продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин отмечал, что это первая российская поп-композиция на русском языке, прошедшая отбор на «Грэмми», и подчеркивал важность достижения для всей команды.