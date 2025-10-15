Артур Парфенчиков об открытии обновленного участка дороги А-215: «Важнейший для нас проект!»

В режиме телемоста президент России Владимир Путин дал старт движению по реконструированному отрезку автомобильной дороги А-215 в республике Карелия. О завершении работ на объекте главе государства доложил руководитель региона Артур Парфенчиков.
Магистраль, связывающая Карелию с Ленинградской и Вологодской областями, обладает стратегической важностью для развития всего северо-запада страны. Подрядчик — компания «ВАД» — выполнил капитальный ремонт 16-километрового участка между селами Шелтозеро и Рыбрека. На этом отрезке было уложено трехслойное асфольтобетонное покрытие, а в местах проживания людей появилось освещение, тротуары и оборудованные пешеходные переходы, что повысило комфорт и безопасность дорожного движения.
— Важнейший для нас проект! — подчеркнул Глава республики Артур Парфенчиков. — В итоге мы получим современную транспортную артерию, благодаря которой жители многих поселков Прионежского района станут ближе к столице Карелии, здесь активно идет строительство индивидуального жилья. Огромное спасибо, Владимир Владимирович за поддержку и внимание к нашему северо-западному приграничному региону.
— Этот 16-ти километровый участок дороги мы вводим досрочно — на год раньше предусмотренного контрактом срока, — отметил заместитель гендиректора АО «ВАД» Антон Абрамов. — Уверен, что он прослужит долгие годы и принесет пользу и жителям Карелии, и всей стране.