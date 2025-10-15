Артур Парфенчиков об открытии обновленного участка дороги А-215: «Важнейший для нас проект!»

Магистраль, связывающая Карелию с Ленинградской и Вологодской областями, обладает стратегической важностью для развития всего северо-запада страны. Подрядчик — компания «ВАД» — выполнил капитальный ремонт 16-километрового участка между селами Шелтозеро и Рыбрека. На этом отрезке было уложено трехслойное асфольтобетонное покрытие, а в местах проживания людей появилось освещение, тротуары и оборудованные пешеходные переходы, что повысило комфорт и безопасность дорожного движения.