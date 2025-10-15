Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собака привела туристку к телу пропавшего без вести ребенка в Кляйн-Упале

В немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка, выгуливая собаку, обнаружила в лесу тело мальчика. Ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней, сообщает Bild.

В немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка, выгуливая собаку, обнаружила в лесу тело мальчика. Ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней, сообщает Bild.

15 октября женщина отправилась на прогулку с собакой в поселение Кляйн-Упаль, Германия, где проживает всего 230 человек. Во время прогулки ее собака неожиданно залаяла и привела хозяйку к пруду, в котором было найдено тело восьмилетнего мальчика.

Позже выяснилось, что погибшего звали Фабиан, он пропал без вести пять дней назад. Следователи предполагают, что причиной его смерти могло стать насилие. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего, передает издание Bild.

Ранее жители острова Ибица обнаружили на пляже Плайя-ден-Босса оторванную человеческую ногу. Конечность выбросило на пляж после сильного шторма. Часть тела может принадлежать беженцу, который пытался добраться до страны на лодке, однако из-за плохих погодных условий сделать это не удалось.

До этого в парке на юго-востоке Москвы обнаружили труп мужчины. Сотрудники правоохранительных органов подключились к поиску убийцы, так как на теле погибшего нашли множественные ножевые ранения.