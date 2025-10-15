Собака привела туристку к телу пропавшего без вести ребенка в Кляйн-Упале

15 октября женщина отправилась на прогулку с собакой в поселение Кляйн-Упаль, Германия, где проживает всего 230 человек. Во время прогулки ее собака неожиданно залаяла и привела хозяйку к пруду, в котором было найдено тело восьмилетнего мальчика.