Собака привела туристку к телу пропавшего без вести ребенка в Кляйн-Упале

В немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка, выгуливая собаку, обнаружила в лесу тело мальчика. Ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней, сообщает Bild.
15 октября женщина отправилась на прогулку с собакой в поселение Кляйн-Упаль, Германия, где проживает всего 230 человек. Во время прогулки ее собака неожиданно залаяла и привела хозяйку к пруду, в котором было найдено тело восьмилетнего мальчика.
Позже выяснилось, что погибшего звали Фабиан, он пропал без вести пять дней назад. Следователи предполагают, что причиной его смерти могло стать насилие. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего, передает издание Bild.
Ранее жители острова Ибица обнаружили на пляже Плайя-ден-Босса оторванную человеческую ногу. Конечность выбросило на пляж после сильного шторма. Часть тела может принадлежать беженцу, который пытался добраться до страны на лодке, однако из-за плохих погодных условий сделать это не удалось.
До этого в парке на юго-востоке Москвы обнаружили труп мужчины. Сотрудники правоохранительных органов подключились к поиску убийцы, так как на теле погибшего нашли множественные ножевые ранения.