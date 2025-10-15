Тунберг пожаловалась на избиения и издевательства израильских охранников

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг заявила о жестоком обращении со стороны охраны в период своего пятидневного содержания в израильской тюрьме. Ее задержали вместе с другими участниками «Флотилии свободы», которая была перехвачена ВМС Израиля при попытке следовать в сектор Газа.
Как сообщает Daily Mail, 22-летняя Тунберг находилась в тюрьме Кециот в пустыне Негев, где обычно содержатся палестинские заключенные, обвиняемые в терроризме. 6 октября ее депортировали в Грецию.
Ранее не желавшая обсуждать произошедшее, активистка в интервью изданию Aftonbladet подробно описала инциденты. Тунберг утверждает, что охранники применяли к ней силу, а на ее багаже были оставлены непристойные граффити. Также, по ее словам, у нее была отобрана и растоптана знаменитая шляпа в виде лягушки.
Тунберг рассказала, что ее держали в камерах, кишащих насекомыми, с минимальным количеством воды и еды. Она также вспоминала, что пить заставляли из крана у раковины рядом с унитазом, из-за чего некоторые сокамерники заболели.
Отдельно Тунберг упомянула инцидент, когда охранники поставили в углу израильский флаг и пинали девушку каждый раз, когда он касался ее лица, отметив, что к ней относились «по-особому».
«Через некоторое время мои руки были туго затянуты кабельными стяжками, — рассказала активистка. — Затем выстроилась очередь охранников, которые делали со мной селфи, пока я так сидела».
Также, по ее словам, около 60 задержанных были помещены в небольшую клетку под солнцем, что привело к обморокам. В этот момент, как поведала Тунберг, охранники угрожали им газовым баллоном, заявляя: «Мы собираемся отравить вас газом».
Кроме того, с активистки потребовали снять футболку с надписью «Свободная Палестина». Во время задержания она также столкнулась с министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, который назвал ее «террористкой, желающей убивать еврейских младенцев».
Вернувшись в Швецию, Тунберг призналась, что не знает судьбы гуманитарных грузов, которые она везла в Газу. После депортации в афинском аэропорту ее встречали как героиню.