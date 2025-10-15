Тунберг пожаловалась на избиения и издевательства израильских охранников

Ранее не желавшая обсуждать произошедшее, активистка в интервью изданию Aftonbladet подробно описала инциденты. Тунберг утверждает, что охранники применяли к ней силу, а на ее багаже были оставлены непристойные граффити. Также, по ее словам, у нее была отобрана и растоптана знаменитая шляпа в виде лягушки.