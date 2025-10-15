Ричмонд
Онколог заявил о связи курения вейпов и развития рака груди

Онколог Ахмаев: курение вейпа может провоцировать развитие рака груди.

Источник: Комсомольская правда

Образ жизни оказывает серьезное влияние на развитие онкологии, это, в частности, относится к вредным привычкам. Так, использование электронных курительных устройств, может провоцировать рак груди, об этом предупредил в беседе с «РИАМО» врач-онколог, маммолог Расул Ахмаев.

— Электронные устройства для курения содержат никотин, тяжелые металлы и целый ряд опасных канцерогенных соединений. Эти вещества вызывают мутации в клетках молочной железы, что может стать пусковым фактором для развития раковой опухоли, — сообщил медик.

Врач уточнил, что, согласно исследованиям, использование вейпов повышает риски онкологии в 2,5 раза.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что для ранней диагностики рака груди важно периодически делать самостоятельное обследование и внимательно относиться к любым изменениям. Согласно статистике, женщины сами обнаруживают тревожные симптомы в 90% случаев. Опасения должны вызвать уплотнения, зуд, изменение размера молочной железы.