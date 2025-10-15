Онколог заявил о связи курения вейпов и развития рака груди

Образ жизни оказывает серьезное влияние на развитие онкологии, это, в частности, относится к вредным привычкам. Так, использование электронных курительных устройств, может провоцировать рак груди, об этом предупредил в беседе с «РИАМО» врач-онколог, маммолог Расул Ахмаев.